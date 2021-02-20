المخرجة دينا حمزة في ضيافة منصة الفن المعاصر.. الليلة

تحل المخرجة دينا حمزة٬ في الثامنة بتوقيت القاهرة٬ السابعة بتوقيت الكويت٬ مساء اليوم٬ بضيافة منصة الفن المعاصر "كاب"٬ في حوار يبث مباشر٬ بعنوان "أفلام السيرة الذاتية في السينما التسجيلية"٬ يدير الحوار الكاتب والناقد وليد الزهيري.كما يتناول الحوار جانبا من أفلام الضيفة أيضا، وبينها الفيلم التسجيلي "جاي الزمان" عن والدها الشاعر الغنائي محمد حمزة.ودينا حمزة مخرجة ومؤلفة مصرية، تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بهدف دراسة الأدب والمسرح، شاركت في العديد من الورش السينمائية، وعملت كمساعدة مخرج في فيلمي حين ميسرة، واحكي يا شهرزاد.يشار إلى أن منصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.