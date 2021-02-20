ضبط مخزن للأدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (صيدلى حر) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية داخل شقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى ولا تتوافر بها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بقصد طرحها للبيع بالأسواق.عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المعنية تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المخزن) وضبط الآتى (عدد 149682 عبوة من الأدوية المتنوعة من بينها "مُكملات غذائية – فيتامينات – مضادات حيوية – العديد من العقاقير الطبية المختلفة أمبولات – مستحضرات تجميل) بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.