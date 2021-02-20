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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إدارة مكافحة المخدرات تشن حملات مكبرة بمحيط الأندية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:42 ص
الإدارة العامة لمكافحة
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (49) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (63) متهمًا.

وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (13،690 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (4،70 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2،530 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس، وزنت (350 جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (20جرام)، (1632) قرص مخدر، تنفيذ (19) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالى - 58 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 3 ميزان – 7 قطع أسلحة بيضاء).

وقد لاقت الحملة إستحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لإستشعاره بالأمن والأمان.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

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