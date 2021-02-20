استعجال التحريات حول المتهمات بإدارة شقة للدعارة بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم بإستعجال التحريات الأمنية حول المتهمات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدةوكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمات "ن.م "، ر.ع "،"خ.ا"، أقروا بإدارتهم شقة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى ٢٠٠٠ جنيه فى الليلة، وذلك عن طريق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.كما أقررن في اعترافاتهن أنهن يقمن بإتمام المقابلات مع زبائنهن فى الشقة "محل الواقعة" مؤكدات أن بعض الزبائن يرفضون الحضور إلى شقة خشية أن تكون مشبوهة، فيقومون هم بتوفيرها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لضباط مباحث الآداب بالقاهرة تفيد بقيام ٣ سيدات بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمات وضبطهن وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق