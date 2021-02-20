غدا.. جولة الإعادة لانتخابات نقابة محامين القاهرة الجديدة الفرعية

‏تعقد غدا الأحد جولة الإعادة لانتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.جدير بالذكر، أن الانتخابات تقام تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويترأس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبد الناصر أبو العزم نائب رئيس الهيئة.يشار إلى أن انتخابات الجولة الأولى لنقابة القاهرة الجديدة عقدت الأحد الماضي، ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية.‏