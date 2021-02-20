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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تنفذ 10 مدارس حقلية إرشادية في 8 محافظات

السبت 20/فبراير/2021 - 11:41 ص
الدكتور عادل عبدالعظيم
الدكتور عادل عبدالعظيم
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، تنفيذ 10 مدارس حقلية خلال الفترة من 14حتى 18 فبراير الجاري، بناءا على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع.

وأوضح عبدالعظيم، أن المدارس الحقلية جاءت على النحو التالي:
- 3 مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والقليوبية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش.
- مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي بمنطقة النوبارية بمشاركة معهد وقاية النبات.
- مدرستان حقليتان لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج.
- 4 مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومنطقة النوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.
- مدرستان حقليتان للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية وكفر الشيخ.

وأضاف عبدالعظيم، أن المدارس الحقلية الإرشادية تناولت توعية الزراع بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر خاصة الرياح والأمطار للحفاظ على مزروعاتهم لتفادي أي خسائر قدر الإمكان والتي من بينها:

- التوقف عن عمليات الري أو التسميد أو رش المبيدات خلال فترة سقوط الأمطار ولحين استقرار الأحوال الجوية.

- التأكد من جودة الصرف الزراعي للتخلص من الماء الزائد في المحاصيل الزراعية أثناء سقوط الأمطار.

- المتابعة المستمرة للحقول لاكتشاف أي ظاهر مرضية أو حشرية والتعامل معها لتلافي أضرارها والحفاظ على سلامة المحصول وزيادة إنتاجيته.

- المحافظة على سلامة الحيوانات المزرعية والدواجن داخل حظائر أمنة بعيدًا عن الرياح والأمطار وتقديم العلائق المناسبة في هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية.

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