ملخص تصريحات مي عمر في معكم منى الشاذلي

تصريحات مي عمر



تصريحات مي عمر مع منى الشاذلي

بحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات مي عمر في معكم منى الشاذلي التي تطرقت للكثير من الموضوعات خلال الحلقة، ففي البداية أكدت أنها كانت لديها الثقة أن مسلسل لؤلؤ كان سيحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه نظرا للمجهود الكبير الذي بذلته وطاقم العمل.





وأضافت أن القصة كانت لديها منذ فترة وأنها كانت تكبرها وتعاملها كطفل يكبر أمام عينها، وأن زوجها المخرج محمد سامي كان له فضل كبير في خروج هذا العمل للنور بالشكل المقدم، رافضة الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من خلال وضع اسمه كمشرفا على الإخراج والكتابة على تتر المسلسل وأنه بالفعل كان المشرف على العمل وكان المرجع الذي عاد إليه المخرج والمؤلف الشباب وفي أي وقت كان داعما وسندا لكل الفريق.



وذكرت مي أن نجاح المسلسل أنساها نجاحاتها السابقة التي حققتها وخاصة مسلسلي الفتوة والاسطورة وأن هذا العمل وضعها في مكانة مختلفة وحقق نجاحا كبيرا لديها وجعلها أمام تحد كبير خلال الفترة القادمة وأنها يجب أن تتأنى في اختياراتها القادمة.





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وأشارت إلى بكائها في نهاية المسلسل وكانت تحب أن تكون النهاية سعيدة ولا تتمنى أن تنتهي الاحداث بمعاقبة شخصية نقية مثل مجدي وهي الشخصية التي قدمها الفنان إدوارد، مشيرة إلى أن أكثر شخصية لا يمكن ان تسامحها في الحقيقة هي شخصية مرة التي تعتبرها شقيقتها التي تربت معها وفجأة خانتها بهذه القسوة بالإضافة إلى أنها في الحقيقة لو تعرضت لمواقف مثل هذه فما عليها إلا أنها ستبكي فقط.



نقدم خلال هذا التقرير ملخصفي معكم منى الشاذلي بعد أن حققت الحلقة نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية وانتشار المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث تحدثت عن صناعة مسلسلها الأخير لؤلؤ والذي حقق مردودا كبيرا خلال الفترة الماضية.