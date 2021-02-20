غيوم وأمطار خفيفة.. طقس اليوم على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من المدينة، كما كست الغيوم سماء الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة على مدار 3 أيام متتالية.وتعرضت الإسكندرية لطقس سيئ بالتزامن مع نوة الشمس الصغرى، والتي ضربت المحافظة بأمطار غزيرة ورياح شديدة وانخفاض في درجة الحرارة أدت إلى تساقط الثلوج على المدينة الساحلية.وأعلنت محافظة الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، لمواجهة تداعيات النوة الحالية وسقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة والتي وصلت إلى حد السيول.وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعرضت لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة منها، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار. لافتًا أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.ولفت أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، ذلك فضلا عن متابعة انتشار وتمركزات سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية على مستوى الأحياء.