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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

السبت 20/فبراير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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تبدأ هيئة البريد المصري، غدا الأحد، صرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية للمنحة الاستثنائية التي تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من نحو 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بعد تحويل وزارة المالية المبالغ المستحقة والتي تقدر بنحو مليار جنيه لبدء عمليات الصرف.

◄ مواعيد صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة

وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لبدء عمليات الصرف والتي تتم وفق ثلاث شرائح، وتم توفير جميع المطهرات وتعقيم المكاتب حفاظا على أرواح العاملين بالهيئة والمواطنين، مع التأكيد على تطبيق المسافات الآمنة أثناء عمليات الصرف، وعدم السماح للمستفيدين بدخول المكاتب دون الكمامات، موضحا أن صرف المنحة سيتوفر عبر كروت "إيزي باي" من جميع ماكينات ATM لهيئة البريد والبنوك المشاركة في صرف المنحة التي تم منحها للمستفيدين مجانا خلال صرف الدفعات السابقة.

◄ مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة غدًا

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم إرسال رسالة نصية للمستفيد بموعد الصرف والمكان وفق جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارات المالية والتخطيط والقوى العاملة والمحليات للتيسير على العمالة غير المنتظمة في عمليات الصرف، موضحا أن هذه المنحة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة كورونا، وسيتم بدءًا من غدٍ الأحد صرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويبلغ عدد المستفيدين من صرف المنحة الاستثناية للعمالة غير المنتظمة نحو 1.7 مليون عامل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وقالت وزارة المالية إن اجمالي المبالغ التي تم توجيهها إلى المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة تخطت 5.3 مليار جنيه منذ بداية الجائحة وحتى الآن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج، من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

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