استمرار انخفاض المصابين بكورونا في بلجيكا

أعلن معهد "سينسانو" للصحة العامة في بلجيكا انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الدخول إلى المستشفيات.وذكر المعهد - في بيان نقلته صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن البلاد سجلت خلال الفترة بين 10 و16 فبراير الجاري متوسط 18 ألفا و864 حالة إيجابية جديدة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.وأشار إلى أنه - خلال الأسبوعين الماضيين - سجلت البلاد 236.3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 17% مقارنة بالأسبوعين السابقين، لافتا إلى أنه خلال الفترة ما بين 13 و19 فبراير دخل 119 مصابا بفيروس "كورونا" ​إلى المستشفى لتلقى العلاج، وهو أقل بنسبة 4% عن الأسبوع السابق.وأوضح المعهد أنه يوجد حاليًا 1606 مرضى بفيروس "كورونا" في المستشفيات البلجيكية، أي بزيادة 17 مريضا عن يوم أمس، منهم 313 مريضًا في وحدات العناية المركزة، مضيفًا أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في البلاد بلغت حتى الآن 21 ألفا و859 حالة.