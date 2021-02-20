برلماني يطالب الحكومة بسرعة البدأ في إنشاء المستشفى الجامعي بالسادات

طالب النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بسرعة البدأ في إنشاء المستشفى الجامعى بمدينة السادات لخدمة الأهالى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومخاطبة كافة الجهات المعنية بهذا الأمر للبدأ فى تنفيذ المشروع في ضوء موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2017.وأكد أبوزيد، أن مدينة السادات والمناطق المحيطة تفتقر للمستشفيات والمراكز الصحية والجامعية المتخصصة، وحيث أن هذه المنطقة بها كثافة سكانية كبيرة بالإضافة للنمو الصناعى وآلاف العمالة والكل يحتاج إلى الخدمة والرعاية الصحية، مضيفًا أن جامعة مدينة السادات بحاجة ملحة إلى إنشاء مستشفى تعليمى كأساس لإنشاء كلية طب بشرة بالجامعة وخاصة المجمع الطبي بالجامعة.وطالب النائب الحكومة والجهات المعنية بسرعة البدأ في تنفيذ المستشفى الجامعى بمدينة السادات لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين بمحافظتى المنوفية والبحيرة.