«سعفان» يتابع التدريب على مهن مختلفة في 72 مركز ثابت ووحدات متنقلة

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، الدورات التدريبية التي تنفذها 27 مديرية القوي العاملة بالمحافظات على مستوى 38 مركزًا ثابتا، و7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة متنقلة.وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج، تضم 130 متدربا ومتدربة.من جانبه أوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، أنه يجرى تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بالكوثر علي السباكة الصحية، والخياطة والتفصيل، والمساحة، ومثلهم بمركز التدريب المهني بسوهاج علي الطاقة الشمسية، والحدادة واللحام، والحاسب الآلي والتسويق الشبكي مخصصة لذوي الهمم من المكفوفين ضمن البروتوكول الموقع لتدريب 100 من ذوي الهمم.وأضاف مدير المديرية، أن هناك دورة تدريبية في الخياطة والتفصيل بمركز التدريب المهني بطهطا، وأخرى في الخياطة والتفصيل في مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا ضمن البروتوكول الموقع لتدريب 180 متدربًا، بخلاف دورتين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة بقرية عرابة أبوالدهب ضمن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، في إطار مبادرة وزارة القوي العاملة "مهنتك مستقبلك" علي مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء.ولفت إلى أن الدورات 4 ندوات في ريادة الأعمال لتحفيز المتدربين علي فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم في المهن التي يتم تدريبهم عليها بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، فضلا عن 3 ندوات في التوعية بخطورة الزيادة السكانية ضمن مبادرة محافظة سوهاج "حلوة الذرية بس مسئولية" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، ومتخصصين من مديريتي الصحة والسكان، والأوقاف.