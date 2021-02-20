تداول 27 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5331 شاحنة.وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 5 آلاف و331 طنا تشمل 3631 طن فوسفات و700 طن يوريا و7660 طن رمل و150 طن أسمنت و11842 كلنكر، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و525 طنا تشمل 6329 طن ذرة و10096 طن خردة و1192 طن حديد و4516 طن سكر و16392 طن قمح.وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 664 حاوية مكافئة تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والمغرب وألمانيا وسنغافورة وأمريكا وأسبانيا وروسيا وهونج كونج وباكستان وكرواتيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 287 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1177 حاوية مكافئة.وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 74 ألفا و254 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58 ألفا و901 طن، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2604 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا.