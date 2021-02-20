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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لإساءة استخدام منصبه.. الحكم بالسجن على رئيس بلدية تابع لحزب أردوغان

السبت 20/فبراير/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن مدة سبعة أشهر وخمسة عشر يومًا، بحق رئيس بلدية مقاطعة داريندا التابعة لمدينة ملاطيا، عن حزب العدالة والتنمية، عيسى أوزكان، بتهمة إساءة استخدام المنصب والإهمال في أداء الواجب عندما كان رئيسًا للبلدية في عام 2011. وبعد صدور الحكمجرى إيقافه عنه العمل.

ووفقًا لما نشرته جريدة «سوزجو» التركية، فقد جرى رفع دعوى قضائية ضد رئيس بلدية داريندا عيسى أوزكان بسبب تأخر فرق الإطفاء في التعامل مع حريق إحدى المنازل بالمنطقة التابعة لمحافظة ملاطيا في عام 2011.

وقضت محكمة داريند الابتدائية الجنائية بالحكم على عيسى أوزكان بالسجن 7 أشهر و15 يومًا بتهمة إساءة استخدام المنصب، وبعد أن تمت الموافقة على القرار من قبل الغرفة الجنائية التاسعة في محكمة الاستئناف العليا، تم عزل أوزكان من حزب العدالة والتنمية من منصب رئيس البلدية.

بناءً على هذا القرار، بعث حاكم ملاطية برسالة إلى حاكم منطقة داريندي في 18 فبراير الجاري وطلب من المجلس البلدي المحلي الشروع في عملية انتخاب الرئيس الجديد.

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