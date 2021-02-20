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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد عرض شكواهم.. وزيرة الصحة توجه بحل أزمة عمال وإداريين مستشفى أبوخليفة

السبت 20/فبراير/2021 - 11:35 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
مصطفى دياب - فاتن الخديوي - سارة سعودي
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بحل أزمة الاستغناء عن عدد من الإدارين والعمال بمستشفى أبوخليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، بعد تحويلها للحجر الطبي.

والتقت وزيرة الصحة بعدد من العاملين والإداريين بالمستشفى، والذين حرصوا على التواجد بمحيط مركز الوحدة الصحية، التي تزورها زايد اليوم السبت، لعرض شكواهم عليها، مؤكدين أنهم عملوا بالمستشفى منذ افتتاحها بعد التطوير، وتقررالاستغناء عنهم بعد أزمة انتشار فيروس كورونا وتخصيصه كأحد أكبر مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، بادعاء تخفيف العمالة.

وفي سياق متصلل، استمعت زايد، فور وصولها محافظة الإسماعيلية، إلى آراء عدد من المواطنين المترددين على الوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار جولتها التفقدية لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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