19097 إجمالي وفيات كورونا في التشيك

ذكرت وزارة الصحة التشيكية اليوم السبت، أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة في البلاد وصل إلى 19 ألفا و97 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان حسبما ذكر راديو براغ الدولي - أنه تم تسجيل 11 ألفا و192 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى 115 ألفا و130 حالة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1200 مصاب في حالة حرجة.وأوضحت أن اليوم هو الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه أعداد الإصابات اليومية حاجز الـ10 آلاف إصابة.