رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إطلاق سباق التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 11:34 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
طباعة
أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، سباق الابتكار لاستخدام حلول التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا "COVID-19 Innovation Sprint"، مُستهدفًا رواد الأعمال والشركات الناشئة لابتكار تطبيقات تكنولوجيا مالية تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل تداعيات الجائحة.

ويقام السباق لمدة ثلاثة أيام خلال شهر مارس 2021، حيث تقدمت الشركات الناشئة الراغبة بطلبات المشاركة بالسباق خلال الفترة من 19 يناير حتى 19 فبراير 2021 من خلال منصة فينتك ايجيبت التابعة للبنك المركزي المصري https:fintech-egypt.comC19Innovation، وجاري المفاضلة بين التطبيقات والمنتجات التكنولوجية للمشاركة في السباق بناء على قدرتها على تقديم حلول فعاله للمشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات المصرفية والمالية في ظل جائحة كورونا والتي كان البنك المركزي بالتعاون مع عدد من البنوك قد قام بحصرها وطرحها على منصة FinTech Egypt والمواقع والمنصات الالكترونية ذات الصلة.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المبادرة تتوافق مع أهداف البنك واستراتيجية التكنولوجيا المالية التي تم الإعلان عنها في 2019 ضمن جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق والأوسط، وتمثل هذه المبادرة فرصة واعدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم منتجاتها التكنولوجية المبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة في تيسير تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء".

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم ووفقا لمعايير محددة وتحت إشراف البنك المركزي المصري، سيتم اختيار رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة أصحاب الأفكار الخلاقة والإبداعية القابلة للتطبيق ومن ثم عقد ورش عمل وحلقات نقاشية افتراضية عبر الانترنت تجمع بينهم وبين ممثلي البنوك والمؤسسات المصرفية، بهدف التوصل إلى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.

والجدير بالذكر أن فعاليات السباق تتم بدعم وإشراف من مؤسسة FSD Africa وتنظيم DFS Lab بهدف تدعيم التعاون الدولي في أنشطة التكنولوجيا المالية والابتكار في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

حبس ربة منزل وعشيقها وشقيقه بتهمة الشروع في قتل زوجها

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

«كتاب الخوف» و«روح لوسيفر» جديد دار النسيم للنشر

كيف جسد التشكيلي الراحل مصطفى الصباغ معاناته مع السرطان؟ (صور)

المخرجة دينا حمزة في ضيافة منصة الفن المعاصر.. الليلة

«أعوام نجيب محفوظ».. جديد محمد شعير عن الشروق