القبض على حرامى «التكاتك» فى المساكن الاقتصادية بحلوان

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسى، القبض على عاطل لاتهامه بالشروع فى سرقة توك توك بمنطقة المساكن الاقتصادية، بمساعدة الأهالى.‎كانت البداية عندما تلقى الرائد أحمد الدالى، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من يحيى محمد على 27 سنة سائق توك توك بضبط محمود محمد عبده 23 سنة بمعرفة الأهالي، لمحاولته إدارة ماكينته أثناء وجودها أسفل مسكنه، بقطع ضفيرة الدراجة البخارية، وإدارة المحرك ونجح الأهالى فى ضبطه.بالانتقال والفحص تبين أن المتهم حاول سرقة الـ توك توك وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية قام بمحاولة سرقة الـ توك توك.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.