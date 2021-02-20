رئيس وزراء تايلاند ينجو من تصويت لسحب الثقة من حكومته

نجا رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا، من تصويت لسحب الثقة من حكومته في البرلمان، بعد جلسات نقاش استمرت أربعة أيام، انتقدت فيها المعارضة تعامل حكومته مع أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتردي الأوضاع الاقتصادية ومزاعم الفساد.ورفض 272 نائبا اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء بينما أيده 206 آخرون، وفقا لما أوردته صحيفة "بانكوك بوست" المحلية، اليوم السبت.كما نجا تسعة وزراء آخرين في حكومته من تصويت لسحب الثقة، بعد أن احتشدت أحزاب التحالف المؤيدة لحكومة الجنرال برايوت خلفهم.وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إخفاق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة للمرة الثانية منذ انتخابات 2019، سيسمح لرئيس الوزراء بمواصلة جهود حكومته في الحد من تأثير الموجة الثانية من (كوفيد-19) التي تهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي.في الوقت ذاته، من المرجح أن تكثف الجماعات المؤيدة للديمقراطية حملتها في الشوارع والتي تُطالب باستقالة رئيس الوزراء، وإعادة صياغة الدستور وإصلاح النظام الملكي، وهي الحملة التي بدأت منذ صيف العام الماضي.وبدأت مجموعة من النشطاء التجمع اليوم في بانكوك، قائلين إنهم يخططون لـ "تكثيف" أنشطتهم، كما اجتذبت مظاهرة خرجت ليلة أمس الجمعة بالقرب من البرلمان بضع مئات من الأشخاص، الذين طالبوا بالإفراج عن أربعة من قادة الحراك المحتجزين حاليا على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بإهانة النظام الملكي، وفقا للصحيفة.