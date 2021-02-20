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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة للسرقة من داخل السيارات

السبت 20/فبراير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامى للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة (شخصين، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر ) وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التتبع وكسر الزجاج ).. وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.. كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة، وأقروا باستخدامها فى وقائع السرقة.. وباستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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