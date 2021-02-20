سعفان: 28 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر مصري بجدة

كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمواطن المصري "أحمد. ش. ج"، الذي كان يعمل لدي مؤسسة فرزة الفيصلية التجارية بأبها، وحصل علي حكم قضائى نهائى بمبلغ 6750 ألف ريال سعودي قيمة المكافأة، وقيمة تذكرة سفر بـ700 ريال لصالحة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة نجح المكتب فى التواصل مع المؤسسة التي كان لديها المواطن المصري المذكور ومساعدته على تنفيذ الحكم القضائي النهائي لصالحه، وتم حصوله علي مبلغ 6 آلاف و750 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 28 ألفا و147 جنيها مصريا تقريبا، وتم تحويل المبلغ على مصرف الراجحي بأبها فى حساب المواطن، فضلا عن قيمة تذكرة العودة للقاهرة بمبلغ 700 ريال.وقدم المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة المصرية متمثلة في مكتب التمثيل العمالي علي سرعة الاستجابة لشكواه وتنفيذ الحكم القضائي لصالحه.