12953 إصابة بكورونا في روسيا

سجل مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم السبت، 12 ألفا و953 إصابة جديدة بالفيروس، و480 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المقر في بيان لها اليوم أن حالات الإصابة الجديدة سجلت في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 4 ملايين و151 ألفا و984 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات في روسيا حتى الآن 82 ألفا و876 شخصا.وأشار المقر إلى تعافي 3 ملايين و697 ألفا و433 شخصا في روسيا من الإصابة بفيروس كورونا، بعد مغادرة 17 ألفا و484 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية.