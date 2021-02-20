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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تصدر 5963 ترخيصا للمعادن الثمينة خلال 14 شهرا

السبت 20/فبراير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، إصدار خمسة آلاف و596 ترخيصا جديدا لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك منذ بداية 2020 وحتى الآن.

وقال الحسين، وفق صحيفة "الاقتصادية" اليوم السبت، إن الوزارة أصدرت 60 ترخيصا منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف فبراير الحالي.

وينص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.

ويطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة، دون ترخيص.

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