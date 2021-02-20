«قوى عاملة الإسماعيلية»: صرف 100 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

قال أحمد جابر، وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 100 ألف جنيه لـ39 عاملًا، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأشار جابر إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 258 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 12 محضرًا، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية للعمال حضرها 20 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 125 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 180 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.