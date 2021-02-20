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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 625 طربة حشيش بالبحيرة والإسكندرية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:35 ص
حشيش
حشيش
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (البحيرة، الإسكندرية).

حيث تم ضبط (625 طربة من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 63 كيلوجراما، مبالغ مالية، عدد 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية)، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8،250 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة)، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (4 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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