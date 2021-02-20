«القوى العاملة»: تعيين 983 شابا بينهم 83 من ذوي الهمم بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 983 شابًا، منهم 83 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2292 شابًا، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأضاف الوزير، أن المديرية قامت باستخراج 711 شهادة قياس مستوى مهارة، و545 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 23 شكوى عمالية، تم تسوية شكوي منها وديًا، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.