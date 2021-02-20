محكمة روسية تخفض حكم سجن المعارض نافالني من 3 سنوات إلى 45 يومًا

قضت محكمة استئناف روسية، اليوم السبت، بتخفيض حكم السجن بحق المعارض الروسي نافالني إلى شهر ونصف الشهر من 3 سنوات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم السبت.يذكر أن نافالني لدى عودته إلى روسيا في يناير، بعد تمضيته فترة تعافي إثر تعرّضه لتسميم يتّهم الكرملين بتنفيذه، أُوقف عند وصوله إلى المطار وحُكم عليه في الثاني من فبراير بالسجن عامين وثمانية أشهر.