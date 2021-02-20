حبس عامل حاول سرقة فيلا سكنية بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس عامل حاول سرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا محل الواقعة.وقال صاحب الفيلا أمام النيابة بأنه تفاجأ بوجود المتهم داخل فيلته باحثا عن أشياء يتمكن من سرقتها، وعندما شاهده لاذ بالفرار لكنه تمكن من ضبطه بمساعدة الجيران.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من صاحب فيلا يتهم عاملا بمحاولة سرقة فيلته، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.