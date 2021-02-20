روسيا: سننتج 88 مليون جرعة من لقاح كورونا في النصف الأول من العام

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، عبر التلفزيون الرسمي اليوم السبت، إن روسيا ستنتج 88 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد- 19 في النصف الأول من هذا العام، منها 83 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في).وأضافت أنه سيتم تخصيص 59 مليونا من هذه الجرعات لبرنامج التطعيم الوطني.وقالت إن روسيا أنتجت 11.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن منها 7.9 مليون للبرنامج.وتابعت قائلة إن البلاد ستنتج 30.5 مليون جرعة بنهاية الربع الأول من العام.