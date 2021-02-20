فيضانات تجتاح أجزاء من جاكرتا ونزوح الآلاف في موسم الأمطار

تسببت الفيضانات في غرق أجزاء من العاصمة الإندونيسية، جاكرتا وبلداتها المجاورة، اليوم السبت، في أعقاب أمطار غزيرة الليلة الماضية، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص وفي جاكرتا، بعض المنازل، غمرتها المياه وارتفعت فوقها لمترين، كما جرفت مياه الفيضانات مركبات في الشوارع، طبقا للقطات تليفزيونية.وتضرر 139 حيًا على الأقل في جاكرتا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة، ونزح حوالي 1400 شخص، طبقا لما ذكره سابدو كورنيانتو، رئيس هيئة الحماية المدنية بالمدينة.ولم ترد أي تقارير عن حالات وفاة جراء الفيضانات.وقال أحد سكان جاكرتا، يدعى أرسيا ديفا: "في حيي، تكاد المياه تغمر منازل بأكملها".ولجأ مواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للحديث إلى أسرهم المحاصرين في منازلهم وفي انتظار إنقاذهم.والفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الذي يستمر من أكتوبر حتى أبريل.