انطلاق قافلة طبية مجانية للكشف على الأهالي بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد صباح اليوم، انطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية الشركة 55 للكشف بالمجان وعلاج الأهالي بالوادي الجديد.أكد بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة تعمل يومي 22 و23 فبراير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية " نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة والأجهزة الطبية والتنفيذية للكشف بالمجان على المناطق المحرومة والنائية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".