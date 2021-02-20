رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان»: 10 طلبات لتخصيص 8 قطع أراضٕ بنظام الحصة بالعلمين الجديدة

السبت 20/فبراير/2021 - 11:10 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 10 مستثمرين تقدموا بطلبات لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة.

وفي بيان له، قال وزير الإسكان: "تلقينا خلال شهر فبراير الجاري، 252 طلبًا، لتخصيص 53 قطعة أرض (28 قطعة بمساحة أكبر من 5 أفدنة للقطعة بنشاط صناعى، بمساحة إجمالية 2562058 م2 - 25 قطعة بمساحة إجمالية 610 أفدنة) وذلك بنظام التخصيص الفوري".

وأضاف الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: "شمل الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى، 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالية نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وأكد أنه يتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.

وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها ماليًا، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

«التعليم»: غدًا آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب الثانوية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

«كتاب الخوف» و«روح لوسيفر» جديد دار النسيم للنشر

كيف جسد التشكيلي الراحل مصطفى الصباغ معاناته مع السرطان؟ (صور)

المخرجة دينا حمزة في ضيافة منصة الفن المعاصر.. الليلة

«أعوام نجيب محفوظ».. جديد محمد شعير عن الشروق