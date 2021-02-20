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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر»: تعديلات قانون الثروة المعدنية دفعت الاستثمار بالقطاع للأمام

السبت 20/فبراير/2021 - 11:05 ص
حسام لبن، مساعد رئيس
حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن نجاح وزارة البترول في عقد المزايدة العالمية للذهب والتي تم توقيع عقودها مع الشركات الفائزة، هي خطوة هامة جدا لدعم قطاع التعدين في مصر، والذى يعد أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية وجلب عملة صعبة.

وأكد لبن، أن إقرار تعديلات قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب في عام 2019، وإصدار لائحته التنفيذية العام الماضى، أعطى دفعة هائلة للقطاع، حيث مهد البيئة التشريعية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام الذى يحوى الكثير من الفرض الكامنة للاستثمار.

وأشار مساعد رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى لا تزال محدودة، حيث لا تتخطى 0.5%، لافتا إلى أن إقرار تعديلات القانون وتحركات وزارة البترول لجذب استثمارات عالمية في هذا المجال ستسهم في رفع هذه المساهمة في نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.

وكانت وزارة البترول شهدت توقيع 10 عقود جديدة للبحث عن الذهب مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعًا جديدًا للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات حوالى 11.2 مليون دولار.

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