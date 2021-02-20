تحرير محاضر لـ 11 ألف مواطن لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط (11081) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10992).. واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (89) لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير (522) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط (164) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (859) شيشة.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.