سفير أفغانسان بروسيا: نأمل في الحصول على لقاح «سبوتنيك» سريعا

أعرب سفير أفغانستان لدى روسيا سيد طيب جواد، عن أمل بلاده في الحصول على لقاح "سبوتنيك - في" الروسي ضد فيروس "كورونا" في أقرب وقت ممكن.وقال السفير الأفغاني "نقدر حقيقة أن الحكومة الروسية تدرس طلبنا، نأمل أن يتوفر لقاح "سبوتنيك- في" في أفغانستان".. مضيفا أنه "إذا تم التسريع في العملية، فمن المحتمل أن يكون اللقاح الروسي هو اللقاح الأول المتوفر في البلاد".وأشار جواد إلى أن موضوع إمدادات "سبوتنيك - في" سيكون على جدول أعمال مفاوضات وزير الخارجية محمد حنيف أتمار خلال زيارته لموسكو الأسبوع المقبل، مضيفا "هذه قضية ذات أولوية بالنسبة لنا ونود الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن".ومنذ بداية الجائحة، سجلت أفغانستان 55 ألفًا و575 إصابة مؤكدة بـ "كوفيد-19"، و2430 حالة وفاة ناجمة عنه.