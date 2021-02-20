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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحقيق عاجل في اعتداءات الشرطة التركية ضد الأطفال (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 11:23 ص
اعتداءات الشرطة التركية
اعتداءات الشرطة التركية
هدير سند
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فتح عبد الله أياز، محافظ تشانكري التركية، تحقيقًا عاجلًا بشأن عنف الشرطة في التعامل مع الأطفال، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله اعتداء أحد ضباط الشرطة على طفل في وسط المدينة.

وذكر موقع «كي آر تي» التركي أن الحادث قد وقع قبل 4 أيام في شارع أوزتاش الواقع بحي بازار، في وسط مدينة تشانكري، حيث شوهد ضابطًا يرتدي ملابس مدنية أثناء اعتدائه بالضرب على أحد الأطفال.

وقال أياز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد أن ظهر مقطع الفيديو الذي صوره أحد المدنيين بهاتفه المحمول، «بدأ تحقيق إداري بشأن أنباء العنف من الشرطة ضد الأطفال، والذي ظهر في مقطع الفيديو الشهير، وسيتم إبلاغ الجمهور بنتائج التحقيق».

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