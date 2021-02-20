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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:28 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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يبحث المصريون في الوقت الراهن بشكل يومي عن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، وذلك بعد التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال تلك الأيام.

أخبار الطقس اليوم

وترصد «الدستور» تفاصيل حالة الطقس، حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت الموافق 20-2-2021، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت، يشهد استقرارا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث تزداد درجات الحرارة قليلا بشكل ملحوظ كما تقل الظواهر الجوية وشدة البرودة، أما طقس الأحد فسيشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

حال الطقس في مصر الان

شهدت مصر على مدار الأيام الماضية، برودة شديدة في الجو، صاحبها أمطار غزيرة ومتوسطة على مختلف المحافظات، وبعضها صاحبه سقوط ثلوج بشكل ملحوظ، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تصدر تعليماتها للمواطنين محذرة إياهم من القيادة بسرعة جنونية، أو تخفيف الملابس في هذا التوقيت، وكشفت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل طقس الأسبوع المقبل.

أخبار الطقس يوم الاثنين

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس الاثنين المقبل، سيشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بنسبة 40% تقريبا.

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فيما يشهد طقس الثلاثاء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا، مؤكدة أن الرياح ستكون نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

أما طقس الأربعاء سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة


يوم السبت

استقرار في الأحوال الجوية.

يوم الأحد

أمطار خفيفة إلى على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30%.

يوم الإثنين

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

يوم الثلاثاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40%.

نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

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