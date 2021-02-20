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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع مستمر لليرة التركية أمام اليورو

السبت 20/فبراير/2021 - 11:16 ص
تراجع لليرة
تراجع لليرة
هدير سند
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شهدت الأسواق المصرفية في تركيا تراجعًا في أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مع بداية العطلة الأسبوعية اليوم السبت، حيث ارتفع سعر اليورو إلى 8.46 ليرة مرتفعًا من 8.44 ليرة تركية، بينما استقر سعر الدولار الأمريكي عند 6.98 ليرة.

أما سعر جرام الذهب فقد استقر مرة أخرى عند مستوى 400 ليرة، بعد أن سجل في ختام تعاملات الأسبوع، أمس الجمعة، سعر 397 ليرة تركية.

وزعم نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن قيمة تدفقات المحافظ الأجنبية إلى بلاده تخطت 15 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة، وهو الرقم نفسه الذي يتوقع أن يصل إليه حجم التبادل التجاري بين تركيا وأذربيجان خلال العامين المقبلين.

وقال أوقطاي، في كلمته أمام منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني المنعقد بالعاصمة أنقرة، أمس الجمعة، إن الحكومة التركية تسلك جميع الخطوات الضرورية لخلق بيئة تلبي توقعات المستثمرين على أعلى مستوى، عبر تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة على التنبؤ.

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