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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المصنوعات الجلدية: 8 شركات مصرية تشارك غدًا فى معرض «سيلا» بدمشق

السبت 20/فبراير/2021 - 11:11 ص
أسامة الطوخي
أسامة الطوخي
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كشف أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية التابعة لغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن مشاركة 8 شركات مصرية في معرض "سيلا" الذي سيقام غدًا بدمشق ويستمر لمدة ٤ أيام.

وقال الطوخي، إن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها في السوق السورية خاصة أن هناك طلبًا مرتفعًا على المنتجات الجلدية.

وأكد أهمية المشاركة في المعارض الخارجية والتي تعد فرصة لتسويق المنتجات المصرية ما يسهم في فتح أسواق جديدة بالإضاقة إلى توسيع قاعدة التسويق في عدد كبير من الأسواق.

من جانبه، قال محمود عودة عضو الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، إن المعرض يعتبر الأول الذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بالتعاون مع غرفة التجارة السورية في ظل جائحة كورونا.. منوها بأن جميع المشاركين يتخذون كافة الإجراءات الاحترازية.. مؤكدا أن جائحة كورونا لن تقف عائقًا أمام المشاركة.

وأضاف أن المعرض يتم تنظيمه سنويًا بدمشق، ويعد منصة للترويج لجميع معروضات قطاع الصناعات الجلدية المصرية نظرًا لدعوة عشرات من رجال الأعمال العرب والأجانب لزيارة المعرض.

يذكر أن معرض سيلا الدولي التصديري للأحذية والجلديات ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2021، سينطلق غدًا الأحد في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 135 شركة تمثل كبرى الشركات المنتجة للأحذية والجلديات في سوريا، ويمتد على مساحة ٨٥٠٠ متر مربع.

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