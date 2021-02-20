مطرانية أسوان: حضور قداسات صوم نينوى بالحجز المسبق

أعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس عن ترتيبات قداسات صوم نينوى، وقالت الإيبارشية، في بيان اليوم بخصوص حضور قداسات صوم أهل نينوى ( يونان) في الفترة من 22 حتى 24 فبراير بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان، يتم إقامة قداس واحد يوميًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة، ويكون الحضور مرة واحدة خلال فترة الصوم بالحجز المسبق.وتابعت: سيتم الدخول من خلال كشوفات الأسماء على أن يتولى "خدمة فريق الكشافة" مسئولية حفظ النظام والمتابعة خلال فترة قداسات الصوم.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان، والمعروف بصوم «يونان»، الاثنين 24 فبراير الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.وينقطع خلال صوم «يونان» الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال قداسات صوم نينوي، عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع انتشار الموجة الثانية من كورونا، فأعلنت الكنائس الأرثوذكسية إطلاق الحجز المسبق لقداسات الصوم وإقامة أكثر من قداس خلال أيام الصوم، بحيث لا تزيد نسبة الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة.وشددت الكنائس على الأفراد عدم حجز أكثر من قداس خلال أيام الصوم، وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لحضور قداس صوم يونان، مع التشديد على عدم حضور القداسات لمن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أى أعراض لفيروس كورونا منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.