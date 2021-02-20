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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: نتتبع تغيرات وضع مصر ومكانتها بالمؤشرات المختلفة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:58 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-، جلسة توعية حول التقارير المعنية بمؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد، أن انعقاد تلك الجلسة جاء بهدف تتبع التغيرات فى وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة لتعزيز القدرة التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي.

وحول تقرير التنمية المستدامة، أشارت السعيد إلى أنه يهتم بتتبع واستعراض مدى التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة 2030 السبعة عشر وغاياتها.

وأضافت أن التقرير يعتمد على المصادر الرسمية وغير الرسمية للبيانات، والتي تضم بيانات المؤسسات الدولية کالبنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية وغيرهم من المؤسسات، إلى جانب بيانات مسوح الأسر ومنظمات المجتمع المدني.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أنه على الرغم من عدم رسمية مؤشر التنمية المستدامة الوارد بالتقرير، إلا أنه يحظى بدعم من شعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة باعتباره عملًا مكملًا وداعمًا لعملية القياس الرسمية.

وأضافت شريف أن التقرير يساعد في تمكين الدول من معرفة نقاط القوة والضعف، وبالتالي تحديد أولويات العمل لتحسين قيم المؤشرات الواردة بالتقرير.

جدير بالذكر أن الجلسة ناقشت عددًا من الموضوعات المهمة والتي تمثل أبرزها في وضع مصر فى تقرير التنمية المستدامة،تصنيف مصر فى مؤشرات الحوكمة، إلى جانب مناقشة جهود الدولة فى مجال تعزيز الحوكمة والتي تساعد على تعزيز موقف الحوكمة فى الدولة وأيضًا التحديات تواجه الدولة في هذا الصدد.

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