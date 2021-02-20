محاكمة سائق دهس طفلًا أثناء عبوره الطريق بالشروق.. 1 أبريل

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، جلسة ١ أبريل المقبل؛ لنظر محاكمة سائق متهم بدهس طفل أثناء عبوره الطريق الأوسطى بالشروق.وقالت والدة الطفل "ع"، الذى صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطي بالشروق، أمام النيابة، إن الطريق كان هادئًا وليس مزدحمًا بالسيارات، مشيرة إلى أنهم كانوا 3 أسر يعبرون الطريق، وكانت هي خلف نجلها المجني عليه، وكان قد عبر الطريق وبينه وبين الرصيف خطوة واحدة.وتابعت الأم: "السائق اصطدم في حافة الطريق بعدما عبره نجلها، وكان يقود السيارة بسرعة عالية جدا ومن المؤكد بأنه كان مشغولًا بشيء ما"، مؤكدة أن نجلها لم يكن يلهو ويلعب بمنتصف الطريق مثلما ادعى السائق.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق، يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم التحفظ على السيارة والسائق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.