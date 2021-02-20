تجديد حبس متهم بالتحريض ضد الدولة 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يوما على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهم "أحمد س" في القضية 65 لسنة 2021 تهم نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة.كما يواجه المتهمين بالقضية والبالغ عددهم حتى الآن خمسة متهمين، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.