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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحقيقات موسعة فى مصرع شهيد لقمة العيش بالمحلة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:55 ص
المستشار عماد سالم
المستشار عماد سالم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجله إلى رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة عرفت إعلاميًا بـ"شهيد لقمة العيش" والذي لقي حتفه بعدما صدمته سيارة طائشة حال استقلاله دراجه نارية "ديلفري" بشوارع المحلة.

وكلف المحامي العامة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائيه لمعاينة موقع الحادث وتفريغ الكاميرات لتحديد هويه مرتكب الحادث وسماع أقوال شهود العيان.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الحوشي مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حيال وقوع حادث سير بشارع شكري القوتلي أحد الشوارع الرئيسية بنطاق دائرة القسم.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة ورئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية.

وأفادت التحريات الأمنية إصابة الشاب "محمد صلاح" 18 سنة يعمل سائق ديلفري "موتوسيكل"وهروب سيارة ملاكي التي تسببت في الاصطدام به فجأه والإطاحة به وسقوطه أرضا.

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