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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال

السبت 20/فبراير/2021 - 10:55 ص
محمد وهب الله
محمد وهب الله
دعاء جابر
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أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية محمد وهب الله، على الدور الذي تقدمه المؤسسة لأعضائها من العمال من خدمات اجتماعية، موضحا استمرار عمليات التطوير وتدشين بعض الإنشاءات الترفيهية الجديدة التي ترفع من مستوى الخدمات للعاملين، كذلك تنظيم الأنشطة التي تهدف إلى إبراز دور العاملين والأعضاء بالمؤسسة في دعم الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وهب الله بصحبة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، حيث أشار إلى أن خطط المؤسسة تهدف إلى توعية العاملين والأعضاء بالمؤسسة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال استمرار ندوات الحوار والمشاركة الفاعلة في التنمية، إضافة إلى تطوير الملاعب والخدمات التعليمية بالمؤسسة وكذلك تنشيط الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية.

وأشاد وهب الله، بالرؤية الجديدة بشأن الإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة في العام الجاري 2021، وكذلك متحدثا عن ما تم إنجازه منذ توليه المسؤولية بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2018، وما قام به من إعادة هيكلة، وخطط مالية وإدارية وتطوير شهدتها المؤسسة مما انعكس على الخدمات التي تقدم للأعضاء وللنقابيين والعمال.

وأوضح وهب الله، أن خطة التطوير التي بدأها المجلس الحالي منذ عام 2018 وحتي اليوم بدأت بزيارات عديدة لوزارء في الحكومة منهم وزراء القوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة،وكذلك محافظ القليوبية، تضمنت أنشطة منها احتفالية للاحتفال بنصر أكتوبر دُعيِ لها مسؤولون تنفيذيون، وشعبيون، وكذلك عدد كبير من شباب العمال للتوعية بدروس الانتصارات التي حققها جيشنا العظيم وشعبه البطل، وكذلك اقامة دورتين لاكاديمية ناصر العسكرية بقاعة فؤاد محى الدين، وتطوير مسجد المؤسسة، وتقنين أوضاع بعض المستأجرين قانونيآ، واستلام بعض الاماكن المملوكة للمؤسسة بأحكام قضائية والتي خالف مستأجريها بنود العقود المبرمة، ووضع آليات لاستثمارها لصالح المؤسسة، واستغلال الاماكن الشاغرة لتعظيم الإيرادات.

وأكد وهب الله، على الاستمرار في خطط التطوير لخدمة العمال والنقابيين الأعضاء، الاستمرار في عقد الدورات التدريبية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية بهدف التوعية ومواجهة كافة التحديات الراهنة التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا، إضافة إلى وضع خطة عاجلة لتطوير والنهوض بمدرسة مصر الخاصة المملوكة للموسسة، من خلال تطبيق التقنية التعليمية الحديثة، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، وإنشاء موقع الكتروني للمدرسة، وكذلك قناة تعليمية على اليوتيوب.
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال
وهب الله: استمرار أنشطة المؤسسة الاجتماعية وتدشين إنشاءات لخدمة العمال

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