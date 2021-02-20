الأرثوذكسية تحتفل بتذكار رحيل البابا تيموثاوس الثالث

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد تذكار رحيل البابا تيموثاوس الثالث، ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم من سنة 528 م تنيح الاب القديس الانبا تيموثاوس الثالث بابا الاسكندرية الثاني والثلاثون وكان جلوسه علي الكرسي الرسولي سنة 511 م وقد نالت هذا الاب شدائد كثيرة بسبب المحافظة علي الايمان المستقيم.وتابع: حضر في ايامه القديس ساويرس بطريرك انطاكية الي الديار المصرية هربا من الاضطهاد، وتجول الاثنان في البلاد والاديرة يثبتان الشعب علي المعتقد الارثوذكسي ولانه لم يوافق الملك مرقيان علي قوانين المجمع الخليقدوني فقد نفاه عن كرسيه وفي يوم نفيه عارض المؤمنين في تنفيذ الامر فقتل منهم بامر الملك نحو مئتي الف نفس، مختتما: قد تنيح هذا الاب في المنفي هو والقديس ساويرس الانطاكي بعد إن اقام علي الكرسي المرقسي 17 سنة.