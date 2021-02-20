تجديد حبس المتهمين بترويج الاستروكس في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس المتهمين بحيازة كمية من مخدر الاستروكس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات قبل ترويجها بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "س.ح"، "ع.م"، عاطلين وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 800 جرام)، وأقرا بترويجهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهم (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 800 جراما)، وأقرا بترويج المواد المخدرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.