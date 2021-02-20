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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأمواج تقذف جثة الغريق الثاني من ضحايا اللانش في غزة (صور)

السبت 20/فبراير/2021 - 10:51 ص
محتويات جثة الغريق
محتويات جثة الغريق
بورسعيد:شيماء رشاد
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قذفت الأمواج في الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت، ثاني جثث ضحايا واقعة غرق لنش التوكيل الملاحي، الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة بعدما قذفت به الأمواج هناك.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا، لمتعلقات وجثمان مصري الجنسية من محافظة بورسعيد جرى العثور على جثته على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، وتعرف عليها عدد من زملاء ضحايا اللنش، وأكدوا أنها جثة زميلهم "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما، أحد من كانوا على متنه.

وخرج لنش إبراهيم رجب، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

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