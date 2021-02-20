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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة تتفقد مركز طبى الشهداء بالإسماعيلية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:00 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
مصطفى دياب - سارة سعودي - فاتن خديوي
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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمرحله الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة والتي انطلقت في محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وتتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

في السياق ذاته، شهدت المراكز والقرى استعدادات لاستقبال وزيرة الصحة، منها قرية المحسمة القديمة بالقصاصين، حيث شهد المركز الطبي التابع لها أعمال تعقيم وتطهير المنشآت.

وحصل "الدستور" على برنامج زيارة وزيرة الصحة، ويتضمن، تفقد مركز طبي الشهداء بحي ثان، وحدة طب الأسرة بالكيلو 2، مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، مستشفى القصاصين المركزي، مستشفى التل الكبير المركزي، وحدة طب أسرة السلام بالتل الكبير.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.

وقالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، إن محافظة الإسماعيلية شهدت افتتاح الرئيس مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبوخليفة (المخصص للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركزًا طبيًا ووحدة صحية من المقرر دخولها التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

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