حبس ربة منزل وعشيقها وشقيقه بتهمة الشروع في قتل زوجها

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم السبت، بحبس ربة منزل وعشيقها وشقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالشروع في قتل زوج المتهمة الأولى.تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، من إحدى المستشفيات تفيد بوصول سائق ثلاثيني العمر مصاب إثر التعدي على رأسه بجسم صلب، وبسوال زوجتها اختلقت واقعة هجوم مجهولين على الشقة محل سكنهم والتعدي على زوجها بـ"عتلة"، على رأسه محدثين إصابته التي أودت بحياته، وأن الجيران قاموا بنقله إلى المستشفى، وهناك تبين إصابته بغيبوبة، ونزيف داخلي وكسور.وبعمل التحريات تبين أن زوجة المجني عليه على علاقة غير شرعية بسائق جارها، وقد اتفقت معه على التخلص من زوجها ويوم الواقعة حضر العشيق إليها بصحبه شقيقه، وتعدوا على زوجها بالضرب بـ'عتلة' على رأسه، حتى يخلو لهم الجو مع عشيقها، وتركوه بعد اعتقادهم وفاته، وفروا هاربين، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين واقتيادهم إلى القسم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.